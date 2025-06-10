Суд в Москве арестовал мэра Красноярска Логинова

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный суд Москвы заключил под стражу до 4 августа мэра Красноярска Владислава Логинова. Об этом сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции столицы.

О задержании Логинова стало известно 9 июня. Тогда подробности уголовного дела не приводились, но уточнялось, что его задержали по подозрению в получении взятки.

После произошедшего в администрации Красноярска начались обыски. При этом работа в мэрии шла в обычном режиме, сохранялась спокойная обстановка.

Спустя время в Следственном комитете сообщили, что Логинову предъявлено обвинение в получении крупной взятки на сумму более 180 миллионов рублей. По данным СК, в 2018–2024 годах он получил от гендиректора коммерческой организации взятку в виде денег и оплаты строительства бани на его земельном участке за обеспечение победы организации в конкурсах на выполнение ремонта городских дорог.

В ходе обысков были обнаружены и изъяты документы, относящиеся к муниципальным контрактам, а также иные предметы и документы, имеющие значение для следствия.