ТАСС: задержан экс-министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов

Фото: телеграм-канал "Беглов_Zdrav"

Правоохранители задержали бывшего министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова, он ожидает судебного заседания, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в судебной инстанции.

Слушание по вопросу об избрании ему меры пресечения состоится в Центральном районном суде Кемеровской области. Оно назначено на 12:00 по местному времени (08:00 по московскому времени. – Прим. ред.), уточнил собеседник агентства.

Беглов проходит по делу о получении взятки в крупном размере. В ходе расследования немногим ранее суд отправил под домашний арест главу обособленного подразделения ООО "Медтрейд – СРЦ".

Согласно предварительной версии, он в период с января по июнь 2025 года передал экс-министру денежные средства в крупном размере, которые предназначались для получения помощи в заключении контрактов на закупку и поставку медицинских товаров, а также для обеспечения общего покровительства.

По аналогичному обвинению до этого был задержан мэр Красноярска Владислав Логинов. Следствие выяснило, что в 2018–2024 годах он, последовательно замещая должности первого заместителя и главы Красноярска, получил от гендиректора коммерческой организации взятку в виде денег и оплаты строительства бани на его земельном участке. Общая сумма превысила 180 миллионов рублей.

Взятка предназначалась за обеспечение победы организации в конкурсах Муниципального казенного учреждения (МКУ) Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" на выполнение ремонта городских дорог.