Мэр Красноярска Логинов обвинен в получении взятки на 180 млн руб

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Главе Красноярска Владиславу Логинову предъявлено обвинение в получении крупной взятки на сумму более 180 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба СК со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

По данным следствия, в 2018–2024 годах Логинов, последовательно замещая должности первого заместителя и главы Красноярска, получил от гендиректора коммерческой организации взятку в виде денег и оплаты строительства бани на его земельном участке.

Взятка предназначалась за обеспечение победы организации в конкурсах Муниципального казенного учреждения (МКУ) Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" на выполнение ремонта городских дорог.

В служебном кабинете Логинова, жилище, а также в МКУ были проведены обыски. В ходе них обнаружены и изъяты документы, относящиеся к муниципальным контрактам, а также иные предметы и документы, имеющие значение для следствия.

Сам Логинов в настоящее время задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

О задержании Логинова стало известно 9 июня. Тогда подробности уголовного дела не приводились, но уточнялось, что его задержали по подозрению в получении взятки.

После произошедшего в администрации Красноярска начались обыски. При этом работа в мэрии шла в обычном режиме, сохранялась спокойная обстановка. СМИ сообщили, что Логинов будет этапирован в Москву.