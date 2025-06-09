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09 июня, 08:09

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ТАСС: обыски проходят в администрации Красноярска после задержания мэра

Обыски проходят в администрации Красноярска после задержания мэра – СМИ

Фото: РИА Новости/Данил Айкин

После задержания мэра Красноярска Владислава Логинова в администрации города начались обыски, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

При этом собеседник агентства отказался от уточнения более подробной информации. Однако работа в мэрии проходит в обычном режиме, обстановка спокойная, рассказали в администрации.

"Только вчера (8 июня. – Прим. ред.) прошел День города, был большой праздник. Мэр вручал цветы приглашенной певице Пелагее. Никто не ожидал такого", – рассказал собеседник издания.

Очевидцы отмечают, что у здания администрации все спокойно, а поблизости нет спецтранспорта правоохранительных органов.

О задержании силовиками Логинова СМИ сообщали утром в понедельник, 9 июня. Журналисты выяснили, что его подозревают в получении взятки.

По аналогичной статье ранее к 12 годам колонии строгого режима был приговорен экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. По версии следователей, в 2010 году он через посредников получил более 31 миллиона рублей от главы фармацевтической компании ООО "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова.

Деньги предназначались за преимущества при госконтрактах. Белозерцев признал получение 21 миллиона рублей, но утверждал, что это для избирательной кампании.

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