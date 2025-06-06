Суд арестовал редактора URA.RU Аллаярова по делу о даче взятки

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Ленинский суд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 4 августа редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова, которого обвиняют в даче взятки бывшему должностному лицу. Об этом сообщает ТАСС .

При этом сам Аллаяров вину не признал, заявила журналистам его адвокат Светлана Герасимова. Юрист также уточнила, что размер вменяемой редактору взятки составляет 20 тысяч рублей.

Обыски в свердловской редакции URA.RU прошли 5 июня. Следователи остановили работу головного офиса агентства и заблокировали работу редакции.

Также обыски проходили в квартирах нескольких журналистов. Следователей интересовал источник информации о событиях криминального характера в Свердловской области.

Позже полиция задержала трех сотрудников издания по подозрению в покупке персональных данных у силовиков. Ими оказались журналисты Сергей Бодров и Анна Салымская, а также Аллаяров. В результате в отношении последнего было возбуждено уголовное дело о даче взятки должностному лицу.

Вместе с тем начальника отдела уголовного розыска одного из отделений полиции Андрея Карпова, который, по предварительным данным, получил средства от сотрудника URA.RU, обвинили в превышении должностных полномочий. Суд в Екатеринбурге отправил его под домашний арест.

