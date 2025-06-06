Обвиняемого во взятке от редактора URA.RU экс-полицейского отправили под домашний арест

Фото: телеграм-канал "Суды Свердловской области"

Суд в Екатеринбурге отправил под домашний арест до 4 августа бывшего начальника отдела уголовного розыска одного из отделений полиции Андрея Карпова. Мужчина обвиняется в получении взятки от редактора информагентства URA.RU Дениса Аллаярова, сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Кроме того, Карпов подозревается в превышении полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности.

В этом же суде 6 июня мера пресечения будет избрана и Аллаярову, обвиняемому в даче взятки.

Накануне в СМИ появилась информация об обысках в уральской редакции URA.RU. Спустя время агентство подтвердило эти сообщения. Журналисты также отметили, что следователей интересовали источники данных о событиях криминального характера в регионе.

Вскоре стало известно о задержании трех сотрудников URA.RU. Ими оказались журналисты Сергей Бодров и Анна Салымская, а также Аллаяров. СМИ писали, что им могло грозить дело по статье "Незаконные использование и передача, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные".

Союз журналистов России выразил поддержку сотрудникам агентства, заявив, что силовые мероприятия в отношении СМИ недопустимы. СЖР также пообещал следить за развитием событий.

