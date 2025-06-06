Полицейского в Екатеринбурге обвинили в получении взятки от редактора URA.RU

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В Екатеринбурге начальника отдела уголовного розыска одного из отделений полиции Андрея Карпова обвинили в получении взятки от сотрудника URA.RU. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Уточняется, что Карпов также обвиняется в превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности.

Полицейскому изберут меру пресечения в пятницу, 6 июня, в Ленинском районном суде. В этот же день мера пресечения будет избрана и редактору свердловской редакции издания URA.RU Денису Аллаярову, обвиняемому в даче взятки.

Утром 5 июня в СМИ появилась информация об обысках в уральской редакции URA.RU. Спустя время агентство подтвердило это. Журналисты также отметили, что следователей интересовали источники данных о событиях криминального характера в регионе.

Вскоре стало известно о задержании трех сотрудников URA.RU. Ими оказались журналисты Сергей Бодров и Анна Салымская, а также Аллаяров. СМИ писали, что им могло грозить дело по статье "Незаконные использование и передача, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные". Информация, по некоторым данным, могла приобретаться у силовиков.

Союз журналистов России выразил поддержку сотрудникам агентства, заявив, что силовые мероприятия в отношении СМИ недопустимы. СЖР также пообещал следить за развитием событий.