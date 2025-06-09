ТАСС: мэр Красноярска Логинов задержан по подозрению в получении взятки

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Силовики задержали мэра Красноярска Владислава Логинова по подозрению в получении взятки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

"Статья 290 УК РФ (получение взятки)", – сообщил собеседник агентства.

Подробности уголовного дела или задержания пока не приводятся. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия.

Ранее СМИ сообщали о том, что бывший начальник ГУ связи – замначальника Генштаба ВС РФ, разжалованный генерал-лейтенант Вадим Шамарин, осужденный за взятки, был этапирован в колонию.

Кроме того, Мещанский суд приговорил бывшего директора структурного подразделения госкорпорации "Росатом" Геннадия Сахарова к 12 годам колонии по делу о получении взятки. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.