РЖД опровергли сообщения о задержании начальника Казанского вокзала Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Начальник Казанского вокзала Москвы не подпадал под задержание. Об этом заявили в ООО "Российские железные дороги" (РЖД) в беседе с РИА Новости.

Как уточнили в компании, упоминаемый журналистами Игорь Черников больше не занимает эту должность, поскольку был уволен еще в прошлом году.

О задержании Черникова стало известно 4 июня. Дорогомиловский суд столицы отправил его под домашний арест по обвинению в посредничестве во взяточничестве. Таким образом, инстанция удовлетворила ходатайство следователей.

Ранее в Башкирии гендиректора сети частных клиник "Меги" Андрея Тимофеева обвинили в даче взятки. Следствие выяснило, что в августе 2024 года он через посредника передал 800 тысяч рублей сотруднику Госжилстройнадзора за непривлечение к ответственности за эксплуатацию клиники и выдачу положительного заключения о соответствии объекта требованиям.

В результате Тимофееву предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. По делу также задержаны взяткополучатель и посредник.