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04 июня, 16:07

Происшествия

Начальник Казанского вокзала Москвы Черников отправлен под домашний арест

Фото: 123RF/armmypicca

Дорогомиловский суд столицы отправил под домашний арест начальника Казанского вокзала Игоря Черникова, который обвиняется в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

Уточняется, что таким образом суд удовлетворил ходатайство следователей.

Ранее пятерым сотрудникам полиции подмосковного Подольска было предъявлено обвинение во взятке в размере 15 миллионов рублей.

По данным следствия, с 4 по 24 апреля фигуранты, действуя группой по предварительному сговору, получили от местного жителя средства в качестве взятки за невыявление новых эпизодов и непривлечение других фигурантов уголовного дела к ответственности за преступление.

До этого по делу о взятке задержали главу Управления по вопросам миграции и его подчиненного, руководителя отдела миграционного контроля УВМ УМВД России по Пензенской области.

По данным Следственного комитета, подозреваемые заранее сообщали предпринимателю о планируемых проверках соблюдения миграционного законодательства на строительных объектах, где работали иностранцы. За это задержанные получали вознаграждение в виде товарно-материальных ценностей и оказания услуг материального характера.

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