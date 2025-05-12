По обвинению в коррупции задержан министр транспорта Бурятии

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Министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге задержан по обвинению в коррупции в понедельник, 12 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Как передает зампреда правительства республики Вячеслав Сухоруков, задержание Гоге было ожидаемо, правительство Бурятии взаимодействовало с сотрудниками правоохранительных органов по данному делу.

"Сегодня коррупционные проявления – это не просто преступление, это предательство в условиях специальной военной операции. И место всем коррупционерам в местах не столь отдаленных", – подчеркнул Сухоруков.

Гоге был назначен министром по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии в марте 2021 года. До этого он занимал должность замначальника управления федеральных автомобильных дорог "Южный Байкал" Росавтодора.

Ранее следствие предъявило бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому новые обвинение в получении двух взяток в особо крупном размере от региональных застройщиков. В связи с этим Копайгородский является фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере, а также о растрате.

Супругу экс-мэра обвинили в присвоении денежных средств, в трех эпизодах посредничества во взяточничестве в особо крупном размере, а также в двух эпизодах принуждения свидетелей к даче ложных показаний.

Таким образом, по версии следствия, за два года Копайгородский вместе с супругой воспользовался своим служебным положением и незаконно обогатился примерно на 332 миллиона рублей.