Следствие считает экс-замминистра обороны Булгакова создателем преступной группы

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Следствие установило, что бывший замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, обвиняемый в мошенничестве, создал и возглавил организованную преступную группу, сообщает РИА Новости.

Басманный суд Москвы наложил арест на счета обвиняемого и его супруги. Следствие полагает, что незаконно полученные Булгаковым денежные средства в том числе хранились на расчетном счете, открытом на его супругу.

Срок ареста на денежные средства продлен до 25 марта 2025 года. Такое решение принято для обеспечения приговора в части гражданского иска, штрафа и других имущественных взысканий.

Накануне Басманный суд столицы продлил до 25 марта срок ареста Булгакову, гендиректору ООО Нева-Балт СПб Герману Яковлеву и военному пенсионеру Геннадию Селезневу.

Булгакова задержали 26 июля, после чего он был арестован по делу о коррупции. Согласно данным спецслужб, он был ответственным за материально-техническое обеспечение российской армии.

Его также подозревают в растрате средств в особо крупном размере. По информации СМИ, он, воспользовавшись служебным положением, лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат".

В начале августа экс-замглавы оборонного ведомства РФ предъявили обвинение в мошенничестве на более чем 49 миллионов рублей. Уголовное дело, возбужденное по статье 159 УК РФ, связано с поставкой оборудования для Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге.

Кроме того, Булгаков фигурирует в деле о некачественном питании для ВС РФ. Ущерб по делу составил 1,3 миллиарда рублей. По данным суда, сумма связана с поставкой 9 миллионов пайков в ВС РФ по завышенной цене. На активы и счета генерала Булгакова был наложен обеспечительный арест.