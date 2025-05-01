Экс-мэру Сочи предъявлено обвинение в получении еще двух взяток от застройщиков

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Следствие предъявило бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому новые обвинение в получении двух взяток в особо крупном размере от региональных застройщиков. Это следует из материалов дела, которые имеются в распоряжении ТАСС.

В связи с этим Копайгородский является фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере, а также о растрате. Его супругу обвинили в присвоении денежных средств, в трех эпизодах посредничества во взяточничестве в особо крупном размере, а также в двух эпизодах принуждения свидетелей к даче ложных показаний.



Таким образом, по версии следствия, за два года Копайгородский вместе с супругой воспользовался своим служебным положением и незаконно обогатился примерно на 332 миллиона рублей.

Экс-мэра Сочи задержали в сентябре 2024 года. Вскоре была задержана его жена, которая пришла на допрос в следственный департамент МВД в качестве свидетеля в рамках дела мужа.

Спустя время выяснилось, что Копайгородская, находясь под домашним арестом, нарушила условия содержания, общаясь со свидетелями, которые имеют отношение к ранее уголовному делу и не являются ее родственниками. В частности, она оказывала на них давление, чтобы те дали ложные показания.

