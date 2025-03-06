Жена экс-мэра Сочи Копайгородского заявила, что их детей могут отдать в детдом

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Несовершеннолетних детей бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги Янины хотят отдать в детский дом после ареста женщины. Об этом она сама рассказала ТАСС.

"Мне так и сказали, что после ужесточения мне меры пресечения с домашнего ареста на избрание стражи наших малолетних детей отдадут в детский дом", – заявила она.

Как сообщила собеседница агентства, малолетних детей в случае ее ареста действительно не с кем оставить. У Копайгородских пятеро детей: двойняшки в возрасте одного года, две дочери трех и 14 лет и 21-летний сын. Последний был допрошен по уголовному делу родителей в качестве свидетеля, молодому человеку запретили общение с ними.

Экс-мэра Сочи задержали в сентябре прошлого года. Он обвиняется в присвоении или растрате в особо крупном размере. Вскоре была задержана супруга Копайгородского, которая пришла на допрос в следственный департамент МВД в качестве свидетеля в рамках дела мужа. Ей также предъявили обвинение по статье "Присвоение или растрата".