Экс-мэр Сочи Копайгородский и его жена не признают вину по второму уголовному делу

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский и его жена Янина не признают вину по второму уголовному делу, возбужденному в их отношении. Об этом заявил адвокат супруги экс-мэра Иван Миронов, передает ТАСС.

"Ни по первому, ни по второму уголовному делу Копайгородские вину не признают", – заявил он.

Второе обвинение заключается в том, что по версии следствия, в ноябре 2023 года Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере. Теперь против четы Копайгородских расследуются уголовные дела по статьям "Получение взятки" и "Посредничество во взяточничестве".

В ноябре суд в Москве продлил арест экс-мэру Сочи Копайгородскому до 17 февраля 2025 года по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьей "Присвоение или растрата".

При этом наложенный на имущество и банковские счета арест также был продлен до 15 февраля. Общая сумма составляет около 600 миллионов рублей.

Суд избрал домашний арест до 12 января 2025 года как меру пресечения жене Копайгородского Янине. Женщина была задержана 12 ноября, когда явилась на допрос в Следственный департамент МВД в качестве свидетеля в рамках дела своего мужа.

Самого Копайгородского задержали в ЛНР 25 сентября. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.