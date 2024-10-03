Суд наложил арест на имущество родственников экс-мэра Сочи Копайгородского

Фото: телеграмм-канал “Суды общей юрисдикции города Москвы”

Мещанский суд Москвы арестовал имущество супруги экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, обвиняемого в растрате, передает ТАСС.

Также арестовано имущество матери Копайгородской и других лиц, связанных с экс-мэром. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия.

Экс-мэр Сочи был задержан в Луганской Народной Республике 25 сентября. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Также в рамках мероприятий в отношении Копайгородского были проведены обыски у главы Хостинского района Сочи, одного из бывших заместителей мэра и бывшего директора департамента архитектуры и градостроительства администрации города.

Позже столичный суд отправил под стражу Копайгородского. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного статьей "Присвоение или растрата в особо крупном размере". Он будет находиться под арестом до 18 ноября 2024 года.

В свою очередь, адвокат экс-чиновника Павел Зайцев после заседания суда заявил РИА Новости, что его подопечному вменяют присвоение двух земельных участков, ущерб от которого составляет более трех миллионов рублей. Сам Копайгородский при этом свою вину не признает, добавил юрист.