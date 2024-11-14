Суд Москвы продлил на три месяца арест экс-мэру Сочи Копайгородскому

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Суд в Москве продлил арест экс-мэру Сочи Алексею Копайгородскому до 17 февраля 2025 года, сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции столицы.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").

При этом наложенный на имущество и банковские счета арест также был продлен до 15 февраля. Общая сумма составляет около 600 миллионов рублей.

Накануне суд избрал домашний арест до 12 января 2025 года как меру пресечения жене Копайгородского Янине. Женщина была задержана 12 ноября, когда явилась на допрос в Следственный департамент МВД в качестве свидетеля в рамках дела своего мужа.

Самого Копайгородского задержали в ЛНР 25 сентября. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.