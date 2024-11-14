Суд арестовал свыше 30 объектов недвижимости по делу экс-мэра Сочи Копайгородского

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мещанский суд Москвы арестовал более 30 объектов недвижимости по делу бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги Янины. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

В перечень имущества, на которое был наложен арест, вошла квартира площадью 150 метров на Цветном бульваре в Москве, квартира на Миллионной улице в Санкт-Петербурге, дома в Ленинградской области, а также квартиры, дома и земельные участки в Сочи, Геленджике и Краснодаре.

Кроме того, как уточняет ТАСС из зала суда, наложенный на имущество и банковские счета арест был продлен до 15 февраля 2025 года. Общая сумма составляет около 600 миллионов рублей. Вопрос о продлении ареста экс-мэру Сочи будет рассмотрен позже.

Накануне суд избрал домашний арест до 12 января 2025 года как меру пресечения жене Копайгородского Янине, обвиняемой в растрате по уголовному делу в отношении экс-чиновника. Женщина была задержана 12 ноября, когда явилась на допрос в Следственный департамент МВД в качестве свидетеля в рамках дела своего мужа. Однако свою вину она не признала.

Самого Копайгородского задержали в ЛНР 25 сентября. Ему грозит до 10 лет лишения свободы по статье "Присвоение или растрата в особо крупном размере". Суд арестовал его до 18 ноября 2024 года.