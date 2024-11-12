РИА Новости: квартира в Москве арестована по делу экс-замминистра обороны Иванова

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Элитная квартира в центре Москвы арестована по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, передает РИА Новости со ссылкой на судебные и иные документы.

Речь идет о недвижимости в районе Арбат площадью свыше 300 квадратных метров. Ее кадастровая стоимость составляет около 116 миллионов рублей, а рыночная – свыше 500 миллионов.

Согласно сведениям из документов, в квартире была зарегистрирована бывшая жена Иванова Светлана. В данный момент жилплощадь находится под арестом, о чем стало известно из данных сервисов проверки недвижимости.

Экс-замминистра обороны задержали в апреле 2024 года. По словам следователей, он вступил в сговор с другими людьми для получения взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Спустя время под стражу заключили Сергея Бородина, Александра Фомина и бывшего подчиненного Иванова Антона Филатова, которого отправили в СИЗО за растрату.

В начале октября Иванову предъявили обвинение в растрате в особо крупном размере. Оно связано с хищением у банка "Интеркоммерц" более 3,2 миллиарда рублей посредством вывода средств на счета зарубежных компаний "Туринвест сервисиз лимитед" (Гонконг) и "Фромарк инвестментс лимитед" под видом заключения договоров купли-продажи иностранной валюты, а также с растратой порядка 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.