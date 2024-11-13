Суд отправил под домашний арест жену экс-мэра Сочи Копайгородского по делу о растрате

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мещанский суд Москвы избрал домашний арест до 12 января 2025 года как меру пресечения жене бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янине, обвиняемой в растрате по уголовному делу в отношении экс-чиновника. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Женщина была задержана накануне, когда явилась на допрос в Следственный департамент МВД в качестве свидетеля в рамках дела своего мужа. Однако свою вину в предъявленных обвинениях она не признала.

Самого Копайгородского задержали в Луганской Народной Республике 25 сентября. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Правоохранители провели обыски у главы Хостинского района города Сочи, а также у одного из бывших заммэра и бывшего руководителя департамента архитектуры и градостроительства городской администрации.

Позже столичный суд отправил под стражу Копайгородского. Его обвинили в совершении преступления по статье "Присвоение или растрата в особо крупном размере". Он будет находиться под арестом до 18 ноября 2024 года.

Также столичный суд арестовал кредитный банковский счет, принадлежащий супруге экс-мэра, сумма средств на котором составляет примерно 100 миллионов рублей.