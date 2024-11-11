Столичный суд арестовал счет жены экс-мэра Сочи Копайгородского на 100 млн руб

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Мещанский суд Москвы арестовал кредитный банковский счет, принадлежащий супруге экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, сумма средств на котором составляет примерно 100 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Суд обосновал свои действия тем, что имущество Янины Копайгородской имеет непосредственное отношение к ее супругу.

Защита жены обвиняемого обратилась в Мосгорсуд с просьбой отменить меры и указала в своем обращении, что на счету Копайгородской арестованы средства банка. Однако из-за задержки со снятием ареста со счета ежедневно начисляются проценты на сумму неиспользованного кредита в размере около 62 тысяч рублей.

Между тем Елизавета Меткина, представляющая интересы супруги обвиняемого, заявляла СМИ, что защита обжаловала арест денежных средств, принадлежащих Копайгородской, а также арест счетов юрлиц, где она является учредителем.

Арест был наложен также на активы, которые принадлежат третьим лицам. При этом имущество самой Копайгородской было приобретено задолго до того, как она вышла замуж за бывшего мэра, отметила адвокат. Защитники экс-мэра и его супруги подчеркнули, что арестованные кредитные средства и активы не являются собственностью их клиентов.

Меткина отметила, что в связи с арестом счета Копайгородская не сможет вернуть деньги банку. Таким образом, мать шестерых несовершеннолетних детей не только останется без средств к существованию, но и может оказаться на грани банкротства, поскольку не сможет выплатить проценты по кредиту, который брала под развитие бизнеса.

Кроме того, в Санкт-Петербурге была арестована гостиница, которая принадлежала Копайгородской и использовалась в рамках гуманитарных программ для размещения детей из Луганска и Донецка.

В свою очередь, адвокат, представляющий интересы экс-мэра, Иван Миронов считает, что изъятие собственности у супруги, родителей и помощников его клиента – не что иное, как способ давления. Активы, арестованные по делу Копайгородского, не соответствуют размеру ущерба и имеют законное происхождение, подчеркнул Миронов.

Копайгородский был задержан в Луганской Народной Республике 25 сентября. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Правоохранители провели обыски у главы Хостинского района города Сочи, а также у одного из бывших заммэра и бывшего руководителя департамента архитектуры и градостроительства городской администрации.

Позже столичный суд отправил под стражу Копайгородского. Его обвинили в совершении преступления по статье "Присвоение или растрата в особо крупном размере". Он будет находиться под арестом до 18 ноября 2024 года.

Также столичный суд арестовал имущество матери супруги экс-мэра и других лиц, связанных с экс-мэром.