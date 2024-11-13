Мосгорсуд оставил без изменений приговор экс-владельцу банка "Югра" Хотину

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мосгорсуд оставил без изменений приговор бывшему владельцу банка "Югра" Алексею Хотину, который был осужден на 9 лет лишения свободы по делу о растрате 23 миллиардов рублей, сообщили суды общей юрисдикции столицы в телеграм-канале.

Кроме того, приговор остался без изменений в отношении других фигурантов дела – Дмитрия Шиляева, Алексея Нефедова и Нины Черновой.

В 2019 году Басманный суд столицы отправил Хотина под домашний арест по делу о хищении 7,5 миллиарда рублей. В 2023-м суд по требованию Генпрокуратуры РФ взыскал с него более 192 миллиардов рублей задолженности, а также 100% акций нефтяной компании "Русь-Ойл".

В начале марта текущего года Хотин был приговорен к 9 годам колонии за растрату более 23 миллиардов рублей. Его признали виновным по статье "Растрата в особо крупном размере".

Еще трое обвиняемых были признаны виновными в хищении в особо крупном размере. Директору филиала "Югры" в Москве Черновой суд назначил 6 лет колонии общего режима, бывшему председателю правления "Югры" Шиляеву – 8 лет, экс-президенту банка Нефедову – 8,5 года.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в 2014 году Хотин создал условия для выдачи невозвратных кредитов, обеспечив одобрение кредитных соглашений советом директоров банка и кредитным комитетом.

Нефедов отвечал за обработку заявок на кредиты от подконтрольных компаний. Шиляев следил за подписями договоров поручительства и залога, а также подменял ликвидное имущество банка на неликвидное. Чернова организовывала проведение сомнительных сделок на уровне московского представительства банка.

Кроме того, Замоскворецкий районный суд Москвы взыскал с Хотина более 200 миллиардов рублей, которые пойдут в доход государства.

"Югра" стала банкротом еще в 2018-м. Общая стоимость задолженности кредитной организации перед физическими и юридическими лицами достигла 194,9 миллиарда рублей.