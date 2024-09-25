Суд в Москве взыскал с экс-владельца банка "Югра" Хотина более 220 млрд руб

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Замоскворецкий районный суд Москвы взыскал с бывшего владельца и президента банка "Югра" Алексея Хотина более 220 миллиардов рублей в доход государства. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

Судебная инстанция полностью удовлетворила исковые требования Федеральной налоговой службы России.

В 2019 году Басманный суд столицы отправил Хотина под домашний арест по делу о хищении 7,5 миллиарда рублей. В 2023-м суд по требованию Генпрокуратуры РФ взыскал с Хотина более 192 миллиардов рублей задолженности, а также 100% акций нефтяной компании "Русь-Ойл". В начале марта текущего года Хотин был приговорен к 9 годам колонии за растрату более 23 миллиардов рублей. Его признали виновным по статье "Растрата в особо крупном размере".