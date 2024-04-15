РБК: часть здания отеля Four Seasons в Москве хотят передать государству

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Судебные приставы потребовали обратить в доход РФ недвижимое имущество бывшего владельца банка "Югра" Алексея Хотина. Речь идет о торговой галерее "Модный сезон" и части помещений отеля Four Seasons в центре Москвы. Об этом сообщает РБК.

Уточняется, что Мещанский районный суд наложил обеспечительные меры на торговую галерею. Согласно изученной журналистами выписке ЕГРН, 3 апреля помещения в составе этого объекта по адресу Охотный ряд, 2, были арестованы.

Также ограничения затронули и части отеля Four Seasons. По данным Росреестра, речь идет минимум о 34,7 тысячи квадратных метров, собственником которых является компания ООО "Форси".

В начале марта этого года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Алексея Хотина к 9 годам колонии за растрату более 23 миллиардов рублей. Мужчину признали виновным по статье "Растрата в особо крупном размере".

В мае прошлого года суд по требованию Генпрокуратуры РФ взыскал более 192 миллиардов рублей задолженности с Хотина, а также 100% акций нефтяной компании "Русь-Ойл".

Банк "Югра" стал банкротом еще в 2018-м. Общая стоимость задолженности кредитной организации перед физическими и юридическими лицами достигла 194,9 миллиарда рублей.