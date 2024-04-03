Адвокат "Макфы" назвал арест активов на 100 трлн рублей "творчеством пристава"

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Арест активов на 100 триллионов рублей по иску Генпрокуратуры по обращению в доход государства акций производителя макаронных изделий "Макфа" является "творчеством судебного пристава", сообщил РБК представляющий компанию в суде адвокат Павел Хлюстов.

По его словам, Генпрокуратура не указывала в своем иске такую сумму – там содержатся другие цифры, а не 100 триллионов. Юрист предположил, что соответствующее имущество оценил непосредственный пристав, который накладывал арест.

"Сумма, которую указала Генеральная прокуратура, существенно меньше, они оценивают изымаемое имущество в порядка 46 миллиардов рублей", – уточнил он.

Хлюстов добавил, что сумма подпадающего под арест имущества превышает всю находящуюся в обращении рублевую денежную массу. По данным ЦБ, на 1 марта она равняется 99,4 триллиона рублей. Кроме того, она втрое больше ожидаемых доходов российского бюджета на 2024 год.

Адвокат считает, что исковые требования прокуратуры не основаны на российском законодательстве и по большому счету являются неким "правовым фэнтези". Он также сообщил, что прогнозировать исход дела трудно. Юрист предположил, что дело могут отдать на закрытое рассмотрение.

Суд арестовал счета и активы родственников экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича на 100 триллионов рублей для обеспечения иска Генпрокуратуры России о взыскании имущества "Макфы" и аффилированных с ней компаний в интересах России.

До этого замгенпрокурора РФ направил в Центральный районный суд Челябинска иск против АО "Макфа", а также против аффилированных с компанией организаций. Так, ответчиками стали свыше 30 юрлиц (например, "Смак", "Первый хлебокомбинат", "Эм Джи Си Интернэшнл Б. В." и так далее) и более 10 физлиц (Владилен Фуфаров и многие другие).