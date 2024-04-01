В РФ арестовали активы на 100 триллионов рублей по иску об изъятии "Макфы"

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Суд арестовал счета и активы родственников экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича на 100 триллионов рублей для обеспечения иска Генпрокуратуры России о взыскании имущества "Макфы" и аффилированных с ней компаний в интересах России. Об этом сообщает ТАСС.

ГП РФ считает, что Юревич и Белоусов до сих пор являются владельцами группы коммерческих предприятий. Юревич объявлен в международный розыск по подозрению во взяточничестве.

"Постановлением судебного пристава-исполнителя наложен арест на денежные средства должника Чигинцева Максима Николаевича (зять Белоусова – Прим. ред.), находящиеся на шести рублевых, в евро и долларах США счетах, открытых в ООО "Цифра Банк". Данный документ уже направлен в кредитное учреждение для его незамедлительного исполнения. Общая сумма наложения ареста на денежные средства должника составляет 100 000 000 000 000 рублей", – указано в сообщении.

Для обеспечения иска Генпрокуратуры также были арестованы 100% акций компаний "Первый хлебокомбинат", "Макфа", "СМАК", "Новая пятилетка", "Долговское", "Челябинскоблгаз", а также акции "Арком" и ЧАО "Каланчакский комбинат хлебопродуктов".

Ранее замгенпрокурора РФ направил в Центральный районный суд Челябинска иск против АО "Макфа", а также против аффилированных с компанией организаций. "Макфа" является лидером на российском рынке, компания специализируется на выпуске макаронных изделий и муки, а также круп и зерновых хлопьев, ее ассортимент превышает 150 наименований.

Ранее суд в Санкт-Петербурге взыскал в пользу государства активы автодилера "Рольф". В решении инстанции говорилось, что все акции АО "Рольф" и ее основателя Сергея Петрова должны быть переведены в доход государства.

