Суд в Адыгее взыскал в доход государства имущество Игоря Коломойского

Фото: ТАСС/EPA/STR (Игорь Коломойский внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов)

Кошехабльский районный суд Адыгеи взыскал имущество украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) и его партнеров в доход РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов республики.

Суд взыскал в федеральную собственность 100% долей в уставных капиталах ООО "Южгазэнерджи" и ООО "Кейтеринг – Юг" стоимостью более 5,1 миллиарда рублей. Ежегодная выручка этих организаций составляет 1,7 миллиарда рублей, а валовая прибыль – 250 миллионов рублей.

Кроме того, из незаконного владения ответчиков также изъяты здание и шесть помещений в центре Москвы общей площадью 5,5 тысячи квадратных метров, а также 494 земельных участка сельскохозяйственного назначения площадью 5 573 гектара в Московской, Калининградской, Смоленской и Владимирской областях стоимостью свыше 6 миллиардов рублей.

Помимо этого, адыгейский суд запретил деятельность объединения, членами которого являются сам Коломойский, компания "Джей Кей Икс Ойл Энд Гэс Лимитед" и партнеры олигарха, в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

В сентябре прошлого года суд на Украине предъявил Коломойскому обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

Шевченковский суд арестовал бизнесмена на два месяца с возможностью внесения залога в 509 миллионов гривен (около 13,8 миллиона долларов).

Позже правоохранительные органы Украины предъявили новые обвинения Коломойскому. Его подозревают в организации подделки документов на перевод средств, приобретении и распоряжении имуществом, полученным преступным путем, а также организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах.

В ноябре того же года распорядительная дирекция имущества в Крыму выставила на аукцион национализированную недвижимость Игоря Коломойского в поселке Партенит в Алуште.