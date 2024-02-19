Суд Липецка национализировал фабрику "Рошен", которая принадлежала Порошенко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Октябрьский районный суд Липецка передал в собственность России фабрику "Рошен", которая принадлежала бывшему президенту Украины Петру Порошенко и его сыну Алексею. Об этом говорится в сообщении пресс-службы судов Липецкой области.

Уточняется, что в собственность РФ переходят акции АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" и доли в уставном капитале ООО "Рошен". 94,9976% долей последней принадлежат "Центрально-Европейской кондитерской компании", а еще 5% – Олегу Казакову.



"Решение суда о передаче доли в уставном капитале ООО "Рошен" в пользу Российской Федерации является основанием для государственной регистрации соответствующего изменения", – рассказали в пресс-службе.

При этом суд также запретил на территории РФ деятельность экс-президента Украины и его сына, а также Казакова по причине осуществления ими экстремистской деятельности. Однако решение суда может быть обжаловано в виде апелляции в областном суде, заключили в пресс-службе.

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