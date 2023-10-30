Крымскую квартиру семьи Зеленского продали за 44,3 миллиона рублей

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Национализированную квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия в Крыму продали с аукциона за 44,3 миллиона рублей. Об этом со ссылкой на Минимущество республики сообщило РИА Новости.

"Квартира, расположенная по адресу Республика Крым, город Ялта, поселок Ливадия, улица Батурина, дом 44А, квартира 501, продана на аукционе за 44 миллиона 356 тысяч рублей. На аукционе было два участника", – сказали в пресс-службе.

При этом ранее председатель государственного совета республики Владимир Константинов заявлял, что квартира семьи президента Украины является самым востребованным объектом недвижимости на аукционе.

Недвижимость площадью 119,5 квадратного метра была оформлена на жену Зеленского – Елену. Уточняется, что аукцион прошел в электронной форме на официальном портале ГИС Торги. Ее национализировали еще в марте 2023 года, а в начале октября выставили на продажу с начальной ценой в 24,6 миллиона рублей.

Уточнялось, что с балкона расположенной на пятом этаже квартиры открывается вид на Черное море и Ливадийский дворец.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил на средства, вырученные от продажи квартиры Зеленского, купить жилье детям-сиротам в новых регионах РФ.

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