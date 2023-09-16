В Крыму анонсировали продажу национализированной квартиры Зеленского

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В Крыму продали первые национализированные объекты украинских олигархов, занявших враждебную позицию по отношению к России, сообщает РИА Новости. В ближайшее время выставят на продажу квартиру Владимира Зеленского в Ливадии.

Ее площадь составляет порядка 100 квадратных метров. Деньги от продажи квартиры направят на нужды СВО.

Глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал, что на сегодняшний день в республике провели восемь аукционов по продаже ранее национализированного имущества олигархов. В лоты входили объекты жилого фонда и коммерческая недвижимость. В итоге заключены договоры купли-продажи на сумму свыше 815 миллионов рублей.

Сейчас на открытых аукционах находятся еще четыре жилых помещения на сумму порядка 27 миллинов рублей. В ближайшее время выставят на продажу еще около 100 объектов. Это будут жилые помещения, включая квартиру Зеленского, объекты санаторно-курортного назначения, а также торговые и коммерческие помещения.

Константинов пообещал, что антитеррористическая комиссия продолжает работу по выявлению имущества украинских олигархов на территории Крыма.

"Мы не позволим этой публике, спонсирующей убийства русских людей, поддерживающей террористический киевский режим, зарабатывать на наших жителях. А затем – передадим объекты новым, порядочным собственникам", – заявил он.

Ранее крымский парламент принял решение национализировать имущество украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия.

Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута, а также Владимир Зеленский.

Глава Крыма Сергей Аксенов также сообщал, что правительство республики выставит на торги недвижимость бывшего президента Украины Петра Порошенко, которая попала в список национализированного имущества. Между тем он не уточнил, какое именно имущество Порошенко планируется выставить на торги.

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