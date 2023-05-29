Глава Крыма заявил о планах продать с торгов имущество экс-президента Украины Порошенко

Фото: телеграм-канал "Петро Порошенко"

Правительство Республики Крым выставит на торги недвижимость бывшего президента Украины Петра Порошенко, которая попала в список национализированного имущества. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал глава региона Сергей Аксенов.

"По торгам, я думаю, много интересных объектов, вокруг которых борьба будет, поэтому денег, думаю, будет достаточно. <...> Это в том числе санаторные комплексы, производственные предприятия, поэтому уверен, что будет интерес. <...> Там и Яценюка (бывший вице-премьер Украины Арсений Яценюк. – Прим. ред.) есть имущество, и Порошенко, и еще персонажей", – заявил Аксенов.

Между тем глава Крыма не уточнил, какое именно имущество Порошенко планируется выставить на торги.

Ранее Аксенов заявил о планах Госсовета Крыма национализировать имущество украинских олигархов, включая недвижимость семьи Владимира Зеленского в Ливадии. В случае имущества Зеленского, как уточнили власти региона, вырученные средства пойдут на поддержку участников специальной военной операции.

Всего в список имущества украинских чиновников и олигархов, подлежащего национализации, попали 57 объектов.