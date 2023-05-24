Госсовет Крыма национализировал квартиру семьи Зеленского в Ялте

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Депутаты Госсовета Крыма проголосовали за расширение перечня национализированного имущества иностранных граждан и государств, сообщает ТАСС.

В список вошли еще 57 объектов собственности, принадлежащих украинским чиновникам и олигархам. Среди них квартира супруги Владимира Зеленского, которая находится в Ялте.

Под национализацию также подпали винодельческое производство "Алеф-Виналь-Крым", которым владеет бизнесмен из списка 100 богатейших людей Украины Вадим Ермолаев, торговые площади "Скай плаза" в Ялте, бенефициаром которых является бывший премьер Украины Арсений Яценюк.

Также депутаты приняли решение о национализации сельхозпредприятия "Семисотка и компания", связанное с окружением Арсена Авакова, и здания запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа", расположенные в Симферополе.

В 2019 году стало известно, что супруга Зеленского Елена приобрела недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года. На тот момент сообщалось, что семья хочет пользоваться квартирой после "обязательного возвращения" полуострова в состав Украины.

В феврале 2021 года сообщалось, что Зеленская до сих пор владеет этой квартирой, расположенной в поселке Ливадия в Ялтинском регионе. Она постоянно оплачивает коммунальные услуги за недвижимость. В связи с этим Аксенов выразил мнение, что супруга президента Украины держит жилье на тот случай, если придется просить политическое убежище.

10 марта 2023 года глава Крыма заявил, что квартиру Зеленского и его жены передадут малообеспеченным или многодетным семьям. По его словам, на полуострове сначала стараются национализировать объекты, которые "приносят доход врагу".