В Крыму национализировали около 500 объектов недвижимости иностранцев

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Депутаты Госсовета Крыма приняли постановление о национализации имущества иностранцев. В перечень попали около 500 объектов недвижимости. Об этом спикер Госсовета Владимир Константинов написал в своем телеграм-канале.

По его словам, национализации подлежит имущество иностранцев, которые совершают в отношении России недружественные действия.

Речь идет об украинских олигархах Сергее Таруте, Игоре Коломойском, Ринате Ахметове и Арсении Яценюке, 12 банках и футбольном клубе "Динамо Киев".

Национализировать принадлежащие Киеву объекты в Крыму поручил глава республики Сергей Аксенов в конце октября прошлого года. Тогда он отметил, что враги России не должны зарабатывать на полуострове.

Тогда также сообщалось, что под национализацию подпадет имущество ООО "РусЛайн Ко", АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", ОАО "Судостроительный завод "Залив".



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