Украинский олигарх Коломойский потерял статус долларового миллиардера по Forbes

Фото: ТАСС/Константин Сазончик

Олигарх из Украины Игорь Коломойский потерял статус долларового миллиардера в списке украинского Forbes. Об этом информирует сайт издания.

По оценка экспертов, в прошлом году его состояние составляло 1,8 миллиарда долларов. Перед началом СВО оно достигло 1,9 миллиарда. Но на данный момент аналитики пришли к выводу, что сумма его активов сократилась до 850 миллионов.

Уточняется, что резкий спад случился после национализации принадлежащих Коломойскому нефтяных предприятий "Укрнафта" и "Укртатнафта". В прошлом году на долю последней компании приходилось порядка 40% рынка украинского бензина, а также 14% рынка дизельного топлива.

Национализация произошла, по словам офиса президента Украины, из-за безучастия Коломойского в политике государства. Инсайдер издания поделился, что уже бывший долларовый миллионер не оказывал поддержку стране в первые месяцы СВО. Из-за этого отношения между олигархом и командой Владимира Зеленского ухудшились.

Ранее сообщалось, что в мире число людей со сверхвысоким состоянием, которое превышает 30 миллионов долларов, за первую половину этого года сократилось на 6%, до 392,4 тысячи человек. Это произошло впервые с 2018 года.

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