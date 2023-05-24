Средства от продажи квартиры семьи Зеленского в Ялте направят на поддержку бойцов СВО

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Средства от проданной на аукционе квартиры семьи президента Украины Владимира Зеленского в Ялте будут направлены на поддержку участников специальной военной операции. Об этом сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

"Дальше процедура аукциона, продажа, и деньги будут поступать, прежде всего, на нужды СВО, семьям погибших, семьям мобилизованных – такой социальный аспект этой всей политики", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Перед этим недвижимость Зеленского была национализирована. Этим в Крыму занимается специальная созданная структура по управлению имуществом, пояснил Константинов.

Вместе с квартирой Зеленского в список имущества, подлежащего национализации, вошли 57 объектов недвижимости украинских чиновников и олигархов. Под национализацию также подпало винодельческое производство "Алеф-Виналь-Крым", которым владеет бизнесмен из списка 100 богатейших людей Украины Вадим Ермолаев, и другие объекты.

