Госсовет Крыма национализирует имущество олигархов и квартиру Зеленского – Аксенов

Фото: glava.rk.gov.ru

Госсовет Крыма на сессии 24 мая национализирует имущество украинских олигархов, включая недвижимость семьи Владимира Зеленского в Ливадии, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, под очередную национализацию подпадут крупные винодельческие предприятия, банковские структуры, квартира Зеленского и прочее имущество всех способствующих террористическому режиму на Украине.

"Как обещал – в российском Крыму враги России зарабатывать не будут", – заявил Аксенов.

Он поблагодарил парламент за решение о национализации имущества украинских олигархов.

В 2019 году стало известно, что супруга Зеленского Елена приобрела недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года. На тот момент сообщалось, что семья хочет пользоваться квартирой после "обязательного возвращения" полуострова в состав Украины.

В феврале 2021 года сообщалось, что Зеленская до сих пор владеет этой квартирой, расположенной в поселке Ливадия в Ялтинском регионе. Она постоянно оплачивает коммунальные услуги за недвижимость. В связи с этим Аксенов выразил мнение, что супруга президента Украины держит жилье на тот случай, если придется просить политическое убежище.

10 марта 2023 года глава Крыма заявил, что квартиру Зеленского и его жены передадут малообеспеченным или многодетным семьям. По его словам, на полуострове сначала стараются национализировать объекты, которые "приносят доход врагу".