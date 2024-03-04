04 марта, 16:43Происшествия
Экс-банкир Хотин получил 9 лет колонии за растрату более 23 млрд рублей
Фото: ТАСС/РБК/Андрей Любимов
Столичный Замоскворецкий суд приговорил экс-владельца банка "Югра" Алексея Хотина к 9 годам тюрьмы за растрату более 23 миллиардов рублей. Об этом пишет ТАСС.
Мужчину признали виновным по статье "Растрата в особо крупном размере".
При этом прокуратура ходатайствовала о том, чтобы осудить Хотина на 9 лет и 10 месяцев лишения свободы.
В апреле 2019-го Басманный суд отправил Хотина под домашний арест до 18 июня. Мужчина был основным владельцем "Югры", он контролировал 52,5% капитала банка.
Уже в мае 2023 года Замоскворецкий суд Москвы по требованию Генпрокуратуры РФ взыскал более 192 миллиардов рублей задолженности с Хотина, а также 100% акций нефтяной компании "Русь-Ойл".
"Югра" стала банкротом еще в 2018-м. Общая стоимость задолженности кредитной организации перед физическими и юридическими лицами достигла 194,9 миллиарда рублей.
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