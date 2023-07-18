Экс-министра культуры Крыма Новосельскую осудили на 10 лет колонии по делу о взятке

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Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-министра культуры Крыма Арину Новосельскую к 10 годам тюремного заключения по делу об особо крупной взятке. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-главу Минкультуры Крыма арестовали в ноябре 2021 года. По данным следствия, в 2018 году она получила от ООО "Меандр" взятку в размере 25 миллионов рублей за покровительство в строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства. Однако здание так и не было введено в эксплуатацию.

"Суд признал виновной Новосельскую по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса (УК) РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", – зачитала приговор судья, отметив, что виновная будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее под арест по делу о крупном взяточничестве отправили замглавы Минцифры РФ Максима Паршина. Он проведет под стражей до 12 сентября 2023 года из-за получения взятки в одном из ресторанов столицы в размере 3,5 миллиона рублей.



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