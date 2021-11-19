Главу Минкультуры Крыма арестовали по делу о взятке

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Басманный суд в Москве принял решение об аресте главы министерства культуры Крыма Арины Новосельской по делу о взятке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Новосельской, обвиняемой по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), меру пресечения в виде ареста", – отметили в пресс-службе.

Таким образом, обвиняемая останется в СИЗО как минимум до 17 января 2022 года.

О проведении следственных действий в отношении Новосельской накануне сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, отметив, что это является частью работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней.

Позже стало известно, что следствие попросило заключить чиновницу под стражу. По данным правоохранительных органов, в 2018 году она получила от ООО "Меандр" взятку в размере 25 миллионов рублей за покровительство в строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства. Однако здание так и не было введено в эксплуатацию.

Если суд признает Новосельскую виновной, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

