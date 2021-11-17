Суд арестовал врио вице-губернатора Владимирской области по обвинению в коррупции

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Октябрьский районный суд Владимира арестовал врио вице-губернатора региона Григория Вишневского. Его обвиняют в получении взятки, сообщает ТАСС.

"Избрать обвиняемому Вишневскому Григорию Николаевичу меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 14 января 2022 года включительно", – постановил судья.

Вишневский был задержан правоохранительными органами 16 ноября. Задержание провели в рамках дела о получении взятки при строительстве школы во время работы экс-главы региона Владимира Сипягина.

Вишневскому предъявили обвинение в получении 600 тысяч рублей в качестве взятки.

