Главу вологодского отделения ПФР заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Фото: УФСБ по Вологодской области

Управляющего отделением Пенсионного фонда России по Вологодской области заподозрили в превышении своих полномочий с ущербом бюджету в размере 70 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местного управления ФСБ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении одного из руководителей отделения ПФР по Вологодской области, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК России ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия")", – говорится в сообщении.

Речь идет о Василии Жидкове, который занимает должность главы отделения с 2013 года. По версии правоохранителей, в 2015–2016 годах он помог одной крупной региональной строительной компании, находившейся в предбанкротном состоянии, незаконно вывести с расчетных счетов денежные средства.

В итоге в ПФР не было уплачено свыше 70 миллионов рублей обязательных отчислений. Кроме того, 452 жителя региона не получили свои зарплаты общей суммой 52 миллиона рублей.

Ранее дело о превышении полномочий возбудили в отношении управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края.

В рамках строительства наземно-подземного гаража-стоянки в Барнауле подрядчик обратился в Арбитражный суд, поскольку не получил оплату за выполненные работы по проекту, подготовленному подозреваемым.

