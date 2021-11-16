Главу вологодского отделения ПФР заподозрили в злоупотреблении полномочиями

16:23
Фото: УФСБ по Вологодской области
Управляющего отделением Пенсионного фонда России по Вологодской области заподозрили в превышении своих полномочий с ущербом бюджету в размере 70 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местного управления ФСБ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении одного из руководителей отделения ПФР по Вологодской области, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК России ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия")", – говорится в сообщении.
Речь идет о Василии Жидкове, который занимает должность главы отделения с 2013 года. По версии правоохранителей, в 2015–2016 годах он помог одной крупной региональной строительной компании, находившейся в предбанкротном состоянии, незаконно вывести с расчетных счетов денежные средства.
В итоге в ПФР не было уплачено свыше 70 миллионов рублей обязательных отчислений. Кроме того, 452 жителя региона не получили свои зарплаты общей суммой 52 миллиона рублей.
Ранее дело о превышении полномочий возбудили в отношении управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края.
В рамках строительства наземно-подземного гаража-стоянки в Барнауле подрядчик обратился в Арбитражный суд, поскольку не получил оплату за выполненные работы по проекту, подготовленному подозреваемым.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: