На Алтае возбудили дело о превышении полномочий против управделами губернатора

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В Алтайском крае возбудили дело о превышении полномочий против управляющего делами губернатора и правительства, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ России.

Управделами обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и в их превышении.

Согласно данным УФСБ, в 2016 году по инициативе управделами губернатора и правительства Алтайского края были подготовлены документы по возведению наземно-подземного гаража-стоянки в Барнауле, которые были одобрены государственной экспертизой.

В результате аукциона была определена подрядная организация для строительства данного объекта. Стоимость госконтракта составила более 80 миллионов рублей. Позже, чтобы снизить затраты, заказчик и подрядчик решили внести изменения в проектно-сметную документацию, которая по итогам госэкспертизы получила отрицательную оценку. Но на тот момент подрядчик уже выполнил комплекс подготовительных работ, однако денежные средства за них вовремя не получил, в связи с чем обратился в Арбитражный суд для возмещения затрат.

Ранее сообщалось, что в Молдавии задержали генерального прокурора Александра Стояногло. Его подозревают в коррупции и превышении служебных полномочий.