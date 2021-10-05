В Молдавии задержали генпрокурора из-за подозрений в коррупции

21:28
Фото: youtube.com/Privesc.Eu Moldova
В Молдавии задержали генерального прокурора Александра Стояногло. Его подозревают в коррупции и превышении служебных полномочий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокурора Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фуртунэ.
Ранее Стояногло временно отстранили от должности из-за уголовного дела. Вместе с ним отстранили и его заместителей.
Вечером 5 октября в здании генпрокуратуры прошли обыски.
"Прошли обыски в рабочем кабинете Александра Стояногло в рамках уголовного дела, генеральный прокурор задержан на 72 часа, после этого мы, возможно, подадим запрос о продлении срока его задержания", – заявил Фуртунэ.
Ранее сообщалось, что замначальника тюменского УФСИН подозревают в коррупции. Мужчину задержали.
По данным следователей, задержанный с 2015 по 2018 год за взятки помогал предпринимателю заключать госконтракты на закупку ингредиентов для производства киселя по завышенным ценам, а также обеспечивал беспрепятственную приемку и своевременное перечисление средств.
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