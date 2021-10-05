Испания выдала РФ бизнесмена, обвиняемого в хищении почти 400 млн руб

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Из Испании экстрадировали бизнесмена Ивана Вандышева, которого обвиняют в присвоении более 400 миллионов рублей при строительстве олимпийских объектов в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

"Экстрадирован гражданин одного из сопредельных государств Иван Вандышев. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере", – сказала она.

Согласно данным следствия, компания под фактическим руководством Вандышева заключила госконтракт в 2013 году на выполнение подрядных работ по строительству очистных сооружений в Краснодарском крае. На счет подрядчика заказчик перевел по условиям договора более 1,2 миллиарда рублей.

Следствие считает, что Вандышев вывел из оборота компании и присвоил почти 400 миллионов рублей, внеся в документы недостоверную информацию. В 2017 году в отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Бизнесмен покинул Россию, скрываясь от правосудия. Позже его объявили в международный розыск по каналам Интерпола.

"В феврале минувшего года обвиняемый задержан на территории Испании и сегодня передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву", – сказала Волк.

Ранее Лефортовский суд Москвы заключил под стражу 26-летнего кассира одного из столичных банков Виктора Гадиева.

По версии следствия, Гадиев присвоил принадлежащие банку 12 миллионов рублей. На следующий день после хищения мужчину задержали в аэропорту Внуково, он пытался покинуть территорию России.