Экс-главу Владивостока Гуменюка заключили под стражу по делу о взятках

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Бывший глава Владивостока Олег Гуменюк на два месяца заключен под стражу по делу о взятках почти на 20 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника руководителя следственного управления СК по Приморскому краю Аврору Римскую.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", – пояснила она.

Согласно версии следствия, Гуменюк за покровительство при оказании похоронных услуг получал регулярные взятки от руководства МУПВ "Некрополь" и через посредников с 2019 по 2021 год. За указанный период всего ему передали более 19,5 миллиона рублей.

18 мая этого года Гуменюк сообщил о своей отставке. Данное решение он принял совместно с вице-премьером РФ, полпредом президента страны в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и главой Приморского края Олегом Кожемяко.

До этого Трутнев называл работу мэра неудовлетворительной и заявлял о необходимости назначения на должность более эффективного управленца.

31 мая в доме Гуменюка прошли обыски.

