В отношении экс-мэра Владивостока Гуменюка возбудили уголовное дело

08:58
Фото: vlc.ru
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврору Римскую.
"Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", – отметила она.
По версии следователей, в период с 2019 по 2021 год экс-мэр Владивостока получил в виде взяток свыше 19,5 миллиона рублей от МУПВ "Некрополь" за покровительство данной организации в сфере оказания ритуальных услуг.
18 мая этого года Гуменюк сообщил о своей отставке. Данное решение он принял вместе с вице-премьером РФ, полпредом президента страны в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и главой Приморского края Олегом Кожемяко.
До этого Трутнев называл неудовлетворительной работу мэра и заявлял о необходимости назначения на должность человека, который своей эффективностью как управленца смог бы изменить город к лучшему.
31 мая в доме Гуменюка прошли обыски. С чем были связаны оперативные мероприятия, не уточнялось.
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