Генпрокуратура РФ зафиксировала рекордное число коррупционных преступлений

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В России зафиксировано рекордное число преступлений коррупционной направленности за последние восемь лет. В 2021 году их произошло 24,5 тысячи, свидетельствуют данные отчета Генпрокуратуры РФ о состоянии преступности в стране, опубликованные на ведомственном портале правовой статистики.

По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 16,5%. Почти половина всех случаев пришлась на взяточничество – 12,1 тысячи. При этом в трети случаев размер взятки не превышал 10 тысяч рублей. Больше всего подобных преступлений зафиксировано в Пермском (240 случаев) и Ставропольском (169 случаев) краях, а также в Санкт-Петербурге (135 случаев), где данный показатель вырос в 5 раз.

Размер ущерба от коррупционных преступлений увеличился с 32,4 до 39,4 миллиарда рублей. Параллельно выросла и сумма возмещенного ущерба путем добровольного погашения или изъятия имущества – с 3,5 до 9,9 миллиарда рублей.

В ведомстве отметили, что в России наблюдается тенденция к росту числа экономических преступлений: за первые 7 месяцев текущего года их массив увеличился на 7 тысяч по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и достиг 78 тысяч случаев. Свыше четверти из них были совершены в крупном и особо крупном размере.

Ранее Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021–2024 годы. Документ обязует руководителей федеральных и региональных органов власти обеспечить реализацию стратегии, а также внести в ведомственные планы соответствующие изменения и доложить об этом до 1 октября.

Также правительству необходимо до 15 октября разработать предложения по улучшению отчетности о доходах чиновников и продумать меры по усилению контроля за коррупцией.

