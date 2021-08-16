Суд в Москве арестовал и. о. главы антикоррупционной службы управления ФТС Розсыпало

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Дорогомиловский суд Москвы арестовал и. о. начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС РФ Максима Розсыпало по делу о получении крупной взятки, сообщает ТАСС.

Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца – до 14 октября.

Накануне Розсыпало задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в июле 2021 года подозреваемый вступил в сговор с другими чиновниками Северо-Западного таможенного управления ФТС. За денежное вознаграждение сотрудники таможни не принимали меры по проверке юридического лица.

Следствие полагает, что через посредника Розсыпало потребовал от предпринимателя 700 долларов за беспрепятственное таможенное оформление одного автомобиля.

Склонив предпринимателя к передаче взятки, посредник получил от него свыше 1 миллиона рублей за непринятие дополнительных мер в части таможенного контроля при оформлении 20 автомобилей, которые впоследствии передал Максиму Розсыпало, сообщают в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки").