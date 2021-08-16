И.о. главы отдела Северо-Западного управления таможни задержан за получение взятки

12:46
Фото: СК РФ
Исполняющего обязанности начальника отдела по противодействию коррупции в Северо-Западном таможенном управлении Максима Розсыпало задержали за получение взятки в размере более 1 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елену Марковскую.
"Первым отделом по расследованию особо важных дел Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки"), задержан и. о. начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России", – сообщила Марковская.
По данным следователей, в июле Розсыпало вступил в сговор с другими сотрудниками таможенного управления, чтобы регулярно получать от предпринимателя взятки за неприятие дополнительных мер по проверке юридического лица при таможенном оформлении. Так, подозреваемый нашел посредника и через него выдвинул требование о передаче 700 долларов за беспрепятственное таможенное оформление одного автомобиля.
По словам Марковской, посредник, склонив предпринимателя к передаче взятки, получил от него более 1 миллиона рублей за неприятие дополнительных мер в части таможенного контроля при оформлении 20 автомобилей, которые позже передал и.о. начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления в рамках оперативно-разыскных мероприятий.
Ранее был задержан заместитель начальника следственного управления МВД по Республике Бурятия Андрей Бардахано, которого подозревают в получении взятки. Согласно предварительным данным, речь идет о 15 миллионах рублей. Как сообщили в пресс-службе МВД, по факту случившегося руководство ведомства назначило служебную проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.
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