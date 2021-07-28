Четыре сотрудника ДПС задержаны по подозрению во взятке в Краснодаре

В Краснодарском крае задержали четырех инспекторов ДПС за взятку. По информации сотрудников собственной безопасности, полицейские требовали от водителя 50 тысяч рублей за отказ от прохождения медосвидетельствования. Деньги они попросили привезти на мойку.

Там инспекторов и задержали. Правда при обыске у них обнаружили гораздо более внушительную сумму – миллион рублей наличными. Чьи это купюры, они говорить отказались.

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